В Свердловской области бухгалтер кофейни украла 6 млн рублей

10:50 | 8.02.2019

gorodvo.ru

В Каменске-Уральском будут судить местную жительницу – бухгалтера одной из кофеен города. По данным следствия, в течение 2015-2018 годов женщина переводила деньги предприятия на свой банковский счет. Всего за это время она украла 6 млн рублей.



Обвиняемая признала вину. Оказалось, что большую часть похищенных денег она потратила на азартные интернет-игры.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сейчас уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.