Под Екатеринбургом рано утром сгорел садовый дом

09:20 | 8.02.2019

otr-online.ru

Рано утром в поселке Шабры на окраине Екатеринбурга в садоводческом товариществе «Агровод» сгорел садовый дом. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 05:52. На место выезжали три единицы техники, девять человек личного состава.



«На площади 80 кв.м сгорел садовый дом. В 06:35 огонь локализован, в 07:10 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:20», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.