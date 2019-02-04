Екатеринбургская мэрия возьмёт под охрану граффити

21:02 | 7.02.2019

Фото: livejournal.com

Мэрия Екатеринбурга станет защищать городской стрит-арт и реставрировать при необходимости, такое решение было принято комитетом по организации общероссийских и международных мероприятий на слушаниях в Общественной палате города.



Как утверждает председатель комитета Анна Байчибаева, объекты уличного искусства в Екатеринбурге привлекают туристов. Идею будут реализовывать вместе с фестивалем «Стенограффия». Над проектом будут работать поэтапно. Для начала планируется собрать информацию о максимально возможном числе объектов стрит-арта, сделать фотографии, а затем выбрать и отреставрировать самые достойные работы.



Отметим, по мнению организаторов фестиваля уличного искусства «Стенограффия», Екатеринбург как столица российского стрит-арта может показать всей стране пример того, как бережно и уважительно стоит относиться к уличному искусству.