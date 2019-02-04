В Свердловской области мальчик после катания с горки впал в кому

18:54 | 7.02.2019

Фото: kchetverg.ru

В Лесном восьмилетний мальчик впал в кому после полученных во время катания с горки травм. Следственный отдел по ЗАТО Лесной СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту травмирования ребёнка.



По предварительным данным, мальчик получил черепно-мозговую травму при катании с оборудованной для общего пользования горки. Ребёнка доставили в отделение интенсивной терапии Нижетуринской ЦГБ с обширной гематомой в состоянии комы. Спустя 12 часов мальчика доставили в отделение реанимации в Нижнем Тагиле, там его прооперировали.



Добавим, что в ходе доследственной проверки СКР установит степень тяжести вреда, причинённого ребёнку и оценит, насколько горка, предназначенная для детей, соответствует требованиям безопасности.