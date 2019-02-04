Уральца, пострадавшего при пожаре в Серове, доставили в Екатеринбург на вертолёте

18:19 | 7.02.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Серовчанина, пострадавшего в пожаре ночью 6 февраля, доставили в Екатеринбург на вертолёте службы санитарной авиации.



Спасатели вытащили уральца из огня, ещё один человек в пожаре погиб. Мужчина получил ожоги четвертой степени, сейчас ему предстоит лечение в ГКБ №40.



В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что пострадавшего с сильнейшими ожогами смогли доставить в Екатеринбург на новом вертолёте Bell 407. Такая модель летает в два раза быстрее, чем старый вертолёт. Как отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, именно современная авиация позволяет обеспечивать сейчас качественную, оперативную и доступную медицинскую помощь для жителей Свердловской области.