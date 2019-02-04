Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

17:44 | 7.02.2019

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

Сегодня, 7 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетили с рабочим визитом Нижний Тагил. Они побывали в начальной школе №34, где в прошлом году в одном из кабинетов обрушилась штукатурка, на аэродроме Салка и летно-испытательной базе им. Ю.А. Левита, а также на Уралвагонзаводе.

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил


Кроме того, Куйвашев и Цуканов приняли участие в совещании по вопросам экологии. Полпред высказал недовольство экологической ситуацией в городе.

«Экологические риски вносят существенный вклад в заболеваемость населения. Неблагоприятна демографическая ситуация. Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают предприятия. Необходима реабилитация Черноисточинского пруда. В Тагиле действуют два мусорных полигона, которые уже почти выработали свой резерв. Все эти проблемные вопросы требуют решения. Предприятиям необходимо активно включиться в работу», - цитирует Цуканова АН «Между строк».

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил


В тоже время полномочный представитель президента отметил, что Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами города.

«Проблем остается много, но здесь есть промышленное производство, которое впечатляет, социальная инфраструктура, идет реализация национальных проектов. У города есть будущее, необходимо только правильно расставить приоритеты», - сказал Николай Цуканов.

Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил


© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:29 | 7.02.2019
Воспитанник прикамского детского дома-интерната написал свой первый бизнес-план

19:23 | 7.02.2019
Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги увеличат до 26,8 миллиардов рублей

19:15 | 7.02.2019
Здание для Пермской службы спасения будет реконструировано

19:01 | 7.02.2019
В Перми будут судить обвиняемого в серийных изнасилованиях из Удмуртии

18:59 | 7.02.2019
Прокуратура через суд требует от мэрии Кургана остановить сброс загрязненных сточных вод в старицу Битевка

18:54 | 7.02.2019
В Свердловской области мальчик после катания с горки впал в кому

18:19 | 7.02.2019
Уральца, пострадавшего при пожаре в Серове, доставили в Екатеринбург на вертолёте

18:05 | 7.02.2019
Главный прокурор Пермского края отметил положительные изменения по ряду социально значимых вопросов

18:00 | 7.02.2019
В Ревде «Лыжню России» перенесли на 16 февраля из-за ОРВИ

17:44 | 7.02.2019
Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

17:22 | 7.02.2019
Пермский УДС «Молот» стал удобнее для людей с ОВЗ

17:13 | 7.02.2019
Продлен карантин в образовательных учреждениях Перми

16:57 | 7.02.2019
В Екатеринбурге диагноз «корь» подтвердился у 17 человек

16:51 | 7.02.2019
Администрация Кургана продолжит борьбу с самовольными постройками

16:31 | 7.02.2019
В Горноуральском ГО незаконно продали муниципальные сети централизованного водоснабжения и водоотведения

16:27 | 7.02.2019
После запроса челябинского депутата был разработан план по тушению подземных пожаров

16:26 | 7.02.2019
Звезды спорта передали опыт школьникам Челябинской области

16:17 | 7.02.2019
В Перми задержан иностранец, ранивший ножом двух женщин

16:01 | 7.02.2019
Партпроект «Старшее поколение»: обучение предпенсионеров должно вестись с учетом потребности рынка труда

15:58 | 7.02.2019
В Артемовском скорая, которая везла роженицу, попала в ДТП

15:34 | 7.02.2019
Утром на улице Вижайской сгорел автомобиль Opel Astra

15:17 | 7.02.2019
В Екатеринбурге участники «Лыжни России» смогут бесплатно добраться до площадок

14:44 | 7.02.2019
Главное управление МВД России по Пермскому краю приглашает граждан на службу

14:42 | 7.02.2019
В Свердловской области опоры освещения приспособили под нужды мобильной связи

14:41 | 7.02.2019
На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января

14:40 | 7.02.2019
Курганский гидрометцентр: морозы задержатся в регионе еще на один день

14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой

14:21 | 7.02.2019
Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

14:10 | 7.02.2019
Для удобства участников «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

13:48 | 7.02.2019
Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу

13:43 | 7.02.2019
В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил

13:22 | 7.02.2019
В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

13:19 | 7.02.2019
На 14-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ликвидируют опасный разворот

13:03 | 7.02.2019
В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского

12:54 | 7.02.2019
Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми

12:45 | 7.02.2019
В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 