Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

Сегодня, 7 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетили с рабочим визитом Нижний Тагил. Они побывали в начальной школе №34, где в прошлом году в одном из кабинетов обрушилась штукатурка, на аэродроме Салка и летно-испытательной базе им. Ю.А. Левита, а также на Уралвагонзаводе.Кроме того, Куйвашев и Цуканов приняли участие в совещании по вопросам экологии. Полпред высказал недовольство экологической ситуацией в городе.«Экологические риски вносят существенный вклад в заболеваемость населения. Неблагоприятна демографическая ситуация. Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают предприятия. Необходима реабилитация Черноисточинского пруда. В Тагиле действуют два мусорных полигона, которые уже почти выработали свой резерв. Все эти проблемные вопросы требуют решения. Предприятиям необходимо активно включиться в работу», - цитирует Цуканова АН «Между строк».В тоже время полномочный представитель президента отметил, что Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами города.«Проблем остается много, но здесь есть промышленное производство, которое впечатляет, социальная инфраструктура, идет реализация национальных проектов. У города есть будущее, необходимо только правильно расставить приоритеты», - сказал Николай Цуканов.