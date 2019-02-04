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17:44 | 7.02.2019
Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил
Кроме того, Куйвашев и Цуканов приняли участие в совещании по вопросам экологии. Полпред высказал недовольство экологической ситуацией в городе.
«Экологические риски вносят существенный вклад в заболеваемость населения. Неблагоприятна демографическая ситуация. Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают предприятия. Необходима реабилитация Черноисточинского пруда. В Тагиле действуют два мусорных полигона, которые уже почти выработали свой резерв. Все эти проблемные вопросы требуют решения. Предприятиям необходимо активно включиться в работу», - цитирует Цуканова АН «Между строк».
В тоже время полномочный представитель президента отметил, что Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами города.
«Проблем остается много, но здесь есть промышленное производство, которое впечатляет, социальная инфраструктура, идет реализация национальных проектов. У города есть будущее, необходимо только правильно расставить приоритеты», - сказал Николай Цуканов.
© «Вечерние Ведомости»
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