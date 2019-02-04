В Екатеринбурге диагноз «корь» подтвердился у 17 человек

16:57 | 7.02.2019

ангарскиеведомости.рф

В Екатеринбурге официально подтверждено 17 случаев заболевания корью, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ранее сообщалось, что в городе зарегистрировано 23 случая подозрения на корь.



В период с 2000 по 2015 годы в Свердловской области установлено 20 случаев заболевания этой инфекцией. Вспышки произошли в 2016 (76 заболевших) и в нынешнем, 2019-м, годах.



«Болеют преимущественно непривитые по причине отказа от вакцинации граждане, большинство из которых составляют дети», - отмечают в пресс-службе.



Напомним, что вчера, 6 февраля, Екатеринбургская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела дополнительные защитные меры против распространения кори. В соответствии с постановлением администрации, в муниципальные образовательные учреждения и учреждения здравоохранения ограничивается доступ для лиц, не привитых от кори: сотрудников, студентов, обслуживающего персонала. Такие же меры вводятся во всех муниципальных организациях и предприятиях. Руководству организаций иных форм собственности рекомендуется проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.



Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори. Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.



Всех жителей, не привитых от кори либо прошедших вакцинацию не до конца (поставивших только одну вакцину вместо двух), призывают сделать бесплатные прививки в поликлиниках.