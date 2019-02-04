В Горноуральском ГО незаконно продали муниципальные сети централизованного водоснабжения и водоотведения

16:31 | 7.02.2019

remoo.ru

В Горноуральском городском округе прокуратура через суд вернула в муниципальную собственность сети централизованного водоснабжения и водоотведения.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, ранее администрация округа на праве хозяйственного ведения передала сети МУП «Пригородный водоканал». Но предприятие обанкротилось. Часть сетей конкурсный управляющий передал в аренду коммерческой организации. Затем они были проданы.



Действуя в интересах жителей Горноуральского городского округа, прокуратура через суд потребовала признать сделку купли-продажи недействительной, однако Пригородный районный суд отказал в удовлетворении этих требований. Тогда прокурор обжаловал решение в Свердловском областном суде.



В результате суд второй инстанции отменил решение Пригородного районного суда и вернул сети централизованного водоснабжения и водоотведения в собственность муниципалитета.