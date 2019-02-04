В Артемовском скорая, которая везла роженицу, попала в ДТП

15:58 | 7.02.2019

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером в городе Артемовском Свердловской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи, об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.



Скорая везла беременную женщину. На железнодорожном переезде водитель принял решение обогнать стоящие впереди автомобили и проехать, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате скорая наехала на барьер-автомат железнодорожного переезда. Дежурному пришлось остановить электричку, которая шла примерно в 500 метрах. Пострадали два фельдшера скорой, которые не были пристегнуты.



В результате все закончилось благополучно. Сотрудники ГИБДД, первыми прибывшие на место ДТП, доставили пострадавших и роженицу в больницу. Позже стало известно, что женщина родила девочку.