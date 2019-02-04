Утром на улице Вижайской сгорел автомобиль Opel Astra

15:34 | 7.02.2019

ptzgovorit.ru

Сегодня утром на Уктусе, на улице Вижайской сгорел автомобиль Opel Astra. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 08:32. К месту происшествия выезжала пожарная техника.



«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течении двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.