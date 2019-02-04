В Свердловской области опоры освещения приспособили под нужды мобильной связи

14:42 | 7.02.2019

В Свердловской области уличные столбы научились передавать мобильный сигнал. Теперь, чтобы точечно усилить связь или с нуля обеспечить 4G-покрытие в новых жилых комплексах, «МегаФон» размещает базовые станции на опорах двойного назначения (ОДН). Так за последние 2 месяца оператор улучшил покрытие для 15 тысяч свердловчан. Ранее подобные объемы строительства требовали в 2 раза больше времени и на треть выше затрат.



Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Арамиль, Ревда, Сысерть и село Кашино – именно эти населенные пункты стали первыми в регионе, где инженеры «МегаФона» впервые установили телеком-оборудование на опорах двойного назначения – современных металлических конструкциях, на которых одновременно размещаются уличные фонари и объекты для реализации цифровых проектов в области связи, видеонаблюдения и мониторинга.



Благодаря такому решению надежную связь и скоростной 4G-интернет «МегаФон» обеспечил в новых жилых районах Верхней Пышмы (улицы Машиностроителей и Щорса). В Каменске-Уральском связь стала лучше в центре (улицы Ленина, О. Кошевого, Московская, Физкультурников), в Кашино усилен сигнал сети для жителей коттеджных поселков, в Сысерти – на улице Трактовая, а также рядом с торговой сетью «Светофор», в Ревде - по улицам Ореховая, Ольховская, Советских Космонавтов, Мира, Спортивная, а также в районе спортивного комплекса «Темп».



ОДН позволяют экономить до 30% затрат по сравнению со строительством собственной инфраструктуры. В планах «МегаФона» на этот год – установить базовые станции на таких опорах и в других городах региона, чтобы максимально оперативно обеспечить доступ к 4G-скоростям еще большему количеству свердловчан.



«Первые базовые станции на опорах мы установили именно в тех населенных пунктах, откуда фиксировали наибольшее число запросов абонентов. Опоры двойного назначения позволяют обеспечить и уличное освещение, и качественную связь, там, где это в первую очередь необходимо. Размещение оборудования на ОДН сокращает сроки строительства сети, а это значит, что надежный сигнал и скоростной интернет жители получат в 2 раза быстрее. При положительном решении органов власти по установке ОДН в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле такие конструкции появятся и там», — отметил Яков Пахоми, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.



Один объект связи, размещенный на ОДН, способен обеспечить сетью территорию в радиусе до 1 километра. Оператор устанавливает телеком-оборудование на опорах только при наличии всех разрешительных документов и после проведения замеров, свидетельствующих о его безопасности.