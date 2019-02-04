На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января

14:41 | 7.02.2019

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя города Реж 1993 года рождения Андрея Викторовича Гаврилова. Молодой человек ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели 20 января в районе 55-го километра дороги Реж-Екатеринбург: Гаврилов шел в сторону Екатеринбурга.



Приметы пропавшего: рост около 175-178 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. Особых примет нет.



Был одет в осеннюю болоньевую куртку темного цвета с двумя белыми полосами вдоль рукавов, черные болоньевые брюки, темно-серую спортивную шапку, черные ботинки, желтую футболку и рубашку в зеленую клетку. При себе имел СНИЛС и военный билет.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: +7 (950) 561-78-67; 8 (34364) 3-23-61, либо по телефону 02.