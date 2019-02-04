На этой неделе вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу длиной 900 метров, об этом в своем Facebook рассказал Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Иван Алыпов.«Весной, пробегая мимо центрального стадиона, подумал о том, что неплохо было бы сделать вокруг него лыжную трассу. Завтра вечером будет готов круг в 900 метров. Пойду тестировать!», - написал спортсмен.По словам Алыпова, лыжню будут использовать для корпоративных мероприятий.