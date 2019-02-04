На 14-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ликвидируют опасный разворот

13:19 | 7.02.2019

пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

На 14-м километре трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень, рядом с бывшим постом ГИБДД, планируют ликвидировать потенциально аварийный разворот со стороны Тюмени.



«Существующее место для разворота не соответствует действующим нормативным актам, отсутствуют полосы торможения и разгона. Кроме того, существующего радиуса разворота недостаточно для выполнения безопасного маневра, особенно для грузовых транспортных средств и автобусов», - отмечают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».



Ближайший разворот в сторону Тюмени будет возможен через улицу 40-летия Комсомола и развязку.