В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского

13:03 | 7.02.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает городскому сообществу обсудить будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Круглый стол по этому вопросу проведут в администрации в конце следующей недели. Во встрече примут участие представители общественности, они смогут предложить свои идеи по развитию парка.



Напомним, что в конце прошлого года Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию ЦПКиО. Лучшие проекты отобраны. По задумке, главным принципом работы парка станет всесезонность: горожанам и гостям города должно быть там интересно в любое время года. Также пространство предлагают поделить на тематические зоны: зону отдыха, искусства, детства, аттракционов, событий и зеленую зону.



Место, дату и время круглого стола в мэрии обещали сообщить позднее.