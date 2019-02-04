На свердловской трассе сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя «ГАЗели»

12:38 | 7.02.2019

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 4 февраля сотрудники ГИБДД Качканара Михаил Турицин, Никита Зубарев и Рустам Хамитов спасли на трассе замерзающего водителя, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



Мужчина ехал из Екатеринбурга в поселок Валериановск, его «ГАЗель» заглохла на 231-м километре дороги Екатеринбург-Серов. Причиной поломки стала утечка антифриза.



Сотрудники ГИБДД дали водителю согреться и помогли отбуксировать машину. Руководство МО МВД России «Качканарский» решает вопрос о поощрении инспекторов.