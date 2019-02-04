«ВИЗ-правобережный»: Евгений Куйвашев создал группу по разработке «умного города»

11:50 | 7.02.2019

energoatlas.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется проработкой «города будущего», об этом сообщает департамент информполитики региона.



Проект носит название «ВИЗ-правобережный». Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатора Сергей Швиндт, в состав группы вошли: министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а также представители экспертного сообщества и бизнеса.



Напомним, что изначально «умный город» в Екатеринбурге планировали построить для ЭКСПО-2025, но, когда стало известно, что Всемирная выставка пройдет в Японии, Евгений Куйвашев заявил, что «умный город» в уральской столице все равно появится. Он займет территорию в границах улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, Большого Конного полуострова и набережной Верх-Исетского пруда.



«Мы хотим построить самый умный город, начиная от беспилотного транспорта, мониторинга экологии, заканчивая технологиями «умного дома», интеллектуальными системами управления транспортом и коммунальным хозяйством. Формат проекта «умный город» предполагает его тиражирование всеми муниципалитетами Свердловской области», - сказал Евгений Куйвашев.



Рабочая группа должна разработать «дорожную карту» по освоению территории.