Новости дня
11:14 | 7.02.2019
Фото: Областная газета
В Свердловской области без электричества в самые морозные дни зимы остались несколько населённых пунктов
В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов Курманка, Боярка, Гагарка в пригороде Заречного.
Сразу после отключения сети к месту аварии прибыло несколько аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». Специалисты оперативно осуществляют необходимый перевод нагрузки. На текущий час уже началось поэтапное восстановление электроснабжения потребителей. Одновременно с началом ремонтно-восстановительных работ энергетики направили на данные территории 4 дизель-генератора, чтобы обеспечить временное электроснабжение жителей населённых пунктов оставшихся без электричества. К настоящему времени без электроэнергии остается не более 700 человек.
«Персонал электросетевой компании прикладывает максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Параллельно специалисты компании создали комиссию, которая выясняет причины отклонения от нормального режима работы сети», – говорится в сообщении
Восстановление энергоснабжения населения находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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