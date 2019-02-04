В Свердловской области без электричества в самые морозные дни зимы остались несколько населённых пунктов

11:14 | 7.02.2019

Фото: Областная газета

Сегодня, 7 февраля, ранним утром энергетики зафиксировали сбои в работе высоковольтной электрической сети запитанной от потребительской подстанции «Гагарская». Подстанция принадлежит РЖД и расположена в городском округе Заречный. Для того чтобы приступить к устранению неисправности энергетикам пришлось вывести энергооборудование электросетевой инфраструктуры в режим ремонта, или говоря простым языком – обесточить сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, цитируя сообщение Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».



В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов Курманка, Боярка, Гагарка в пригороде Заречного.



Сразу после отключения сети к месту аварии прибыло несколько аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». Специалисты оперативно осуществляют необходимый перевод нагрузки. На текущий час уже началось поэтапное восстановление электроснабжения потребителей. Одновременно с началом ремонтно-восстановительных работ энергетики направили на данные территории 4 дизель-генератора, чтобы обеспечить временное электроснабжение жителей населённых пунктов оставшихся без электричества. К настоящему времени без электроэнергии остается не более 700 человек.



«Персонал электросетевой компании прикладывает максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Параллельно специалисты компании создали комиссию, которая выясняет причины отклонения от нормального режима работы сети», – говорится в сообщении



Восстановление энергоснабжения населения находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.