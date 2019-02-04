В Госдуме заявили о риске по срыву сроков строительства и ремонта дорог на Урале

11:06 | 7.02.2019

Начало дорожно-строительного сезона в 2019 году в Свердловской области может быть сорвано. Речь об этом шла накануне, 6 февраля на заседании Государственной думы РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в рамках правительственного часа рассказал министру транспорта РФ Евгению Дитриху о ситуации, сложившейся на рынке железнодорожных грузоперевозок, которая ведет к закрытию производств и ущемлению интересов добывающих компаний.



«Мы планируем амбициозные планы по строительству дорог, но дороги не строятся без строительных материалов, в первую очередь, без щебня. Я настаиваю на том, чтобы Министерство транспорта подключилось к вопросу неравного доступа к вагонам «Федеральной грузовой компании». Конкретно сейчас «РЖД» ведет проверку по нашему обращению, и, например, крупное предприятие «Первоуральское рудоуправление» в ответ на запрос службы безопасности «РЖД» написало, что из-за того, что «ФГК» искусственно ограничивает доступ и отдает вагоны близким к себе структурам, в компании было уволено 400 человек. Сегодня они ищут работу, в Первоуральске это достаточно сложно. Я могу привести такие примеры с предприятий «Ураласбест», «Щебень полуночное», и других производителей нерудных материалов, они сегодня не могут вывезти свою продукцию. И, так или иначе, не мытьем так катанием мы с вами обязаны этой ситуацией заниматься, больше спасибо руководству «РЖД», оно подключилось, но и Минтранс не должен оставаться в стороне», – рассказал Дмитрий Ионин.



Напомним, что ранее этот вопрос обещал изучить также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он оценит, насколько обоснованно было предоставление налоговых льгот «Федеральной грузовой компании». Об этом он заявил, комментируя ранее озвученную Дмитрием Иониным информацию о, предположительно, фиктивном трудоустройстве сотрудников в ФГК, что позволило, по оценкам парламентария, получить налоговую выгоду в размере около 1,5 миллиарда рублей. Евгений Куйвашев намерен встретится лично с Дмитрием Иониным, чтобы обсудить эту ситуацию.



Также по данным издания, у Дмитрия Ионина недавно состоялась встреча с заместителем Генпрокурора РФ Николаем Винниченко (бывшим Полпредом Президента в УрФО). В Генпрокуратуре взяли под контроль проведение доследственной проверки, которую продолжает проводить Уральское следственное управление на транспорте СК России. Следователям предстоит дать оценку действиям топ-менеджеров «ФГК» и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).