Новости дня
11:06 | 7.02.2019
В Госдуме заявили о риске по срыву сроков строительства и ремонта дорог на Урале
«Мы планируем амбициозные планы по строительству дорог, но дороги не строятся без строительных материалов, в первую очередь, без щебня. Я настаиваю на том, чтобы Министерство транспорта подключилось к вопросу неравного доступа к вагонам «Федеральной грузовой компании». Конкретно сейчас «РЖД» ведет проверку по нашему обращению, и, например, крупное предприятие «Первоуральское рудоуправление» в ответ на запрос службы безопасности «РЖД» написало, что из-за того, что «ФГК» искусственно ограничивает доступ и отдает вагоны близким к себе структурам, в компании было уволено 400 человек. Сегодня они ищут работу, в Первоуральске это достаточно сложно. Я могу привести такие примеры с предприятий «Ураласбест», «Щебень полуночное», и других производителей нерудных материалов, они сегодня не могут вывезти свою продукцию. И, так или иначе, не мытьем так катанием мы с вами обязаны этой ситуацией заниматься, больше спасибо руководству «РЖД», оно подключилось, но и Минтранс не должен оставаться в стороне», – рассказал Дмитрий Ионин.
Напомним, что ранее этот вопрос обещал изучить также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он оценит, насколько обоснованно было предоставление налоговых льгот «Федеральной грузовой компании». Об этом он заявил, комментируя ранее озвученную Дмитрием Иониным информацию о, предположительно, фиктивном трудоустройстве сотрудников в ФГК, что позволило, по оценкам парламентария, получить налоговую выгоду в размере около 1,5 миллиарда рублей. Евгений Куйвашев намерен встретится лично с Дмитрием Иониным, чтобы обсудить эту ситуацию.
Также по данным издания, у Дмитрия Ионина недавно состоялась встреча с заместителем Генпрокурора РФ Николаем Винниченко (бывшим Полпредом Президента в УрФО). В Генпрокуратуре взяли под контроль проведение доследственной проверки, которую продолжает проводить Уральское следственное управление на транспорте СК России. Следователям предстоит дать оценку действиям топ-менеджеров «ФГК» и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:41 | 7.02.2019
На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января
14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой
14:21 | 7.02.2019
Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
13:48 | 7.02.2019
Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу
13:43 | 7.02.2019
В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил
13:22 | 7.02.2019
В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год
13:03 | 7.02.2019
В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского
12:54 | 7.02.2019
Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми
12:45 | 7.02.2019
В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1
12:14 | 7.02.2019
Уральского маньяка Фалькина обвиняют еще в трех нападениях
11:37 | 7.02.2019
Работники Ирбитского молзавода обратились за помощью к силовикам. Они требуют найти заказчиков информатаки на предприятие
11:25 | 7.02.2019
В Курганской области создадут третью территорию опережающего социально-экономического развития
11:14 | 7.02.2019
В Свердловской области без электричества в самые морозные дни зимы остались несколько населённых пунктов
11:08 | 7.02.2019
В Зауралье будут судить врача-наркомана, который работал в одной из районных больниц
10:59 | 7.02.2019
Антон Шипулин сообщил о рождении дочери
10:05 | 7.02.2019
В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 20%
09:43 | 7.02.2019
На Урале трем российским ученым вручили Демидовскую премию
09:16 | 7.02.2019
В Екатеринбурге уволили директора цирка Анатолия Марчевского
00:23 | 7.02.2019
«Не вам решать!» Свердловский «жириновец» ответил депутату Елене «сытые дети» Дерягиной
21:48 | 6.02.2019
В Екатеринбурге открыли первый фитнес-зал для паралимпийцев
20:59 | 6.02.2019
Екатеринбург решил не тратить бюджетные деньги и собирается отремонтировать гостиницу «Исеть» за счёт средств инвестора
20:33 | 6.02.2019
И у стен есть уши: заядлого курильщика поймали за сигаретой в самолёте Москва - Екатеринбург