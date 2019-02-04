Антон Шипулин сообщил о рождении дочери

10:59 | 7.02.2019

Антон Шипулин / Instagram

Знаменитый уральский биатлонист Антон Шипулин поделился радостной новостью: у него родилась дочь Мира. Это второй ребенок в семье Шипулиных, первый – мальчик – родился в 2015 году.



«Сегодня в нашей семье еще одно чудо! Зовут ее Мира 3634 гр.и 55 см. Это невероятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку», - написал Шипулин в Instagram.



Напомним, недавно Антон Шипулин сообщил о завершении спортивной карьеры. В январе он официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России».