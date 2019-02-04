В Свердловской области виновника ДТП с летальным исходом отправили в колонию

10:29 | 7.02.2019

torg94.ru

В Свердловской области к 2 годам 10 месяцам в колонии-поселении приговорен житель Тугулымского района. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.



Авария произошла в ночь с 13 на 14 октября 2018 года в поселке городского типа Тугулым. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в остановочный пункт. Машина перевернулась. Один из двух пассажиров – женщина – погибла. Отметим, что все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты.