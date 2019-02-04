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10:05 | 7.02.2019

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В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 20%

По состоянию на 4 февраля, в 41 муниципалитете Свердловской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 20% и более, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Так, с 28 января по 3 февраля в области зарегистрировано 58 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше уровня эпидпорога на 99%. В большинстве муниципалитетов, где превышен эпидпорог, введены ограничительные меры: в образовательные и оздоровительные учреждения запрещен вход граждан без прививок, от работы отстраняются лица с признаками болезней.

По данным на 25 января, в Свердловской области временно закрыты 58 детских садов и 313 школ.

Врачи советуют избегать контактов с людьми, имеющими признаки ОРЗ, использовать маски в местах скопления людей, также рекомендована регулярная влажная уборка в помещениях.

© «Вечерние Ведомости»

 


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