На Урале трем российским ученым вручили Демидовскую премию

Накануне, 6 февраля, в Екатеринбурге состоялась церемония вручения самой престижной в России награды в области науки - Демидовской премии. В этом году ее получили три человека: академики Валерий Козлов из Москвы (за выдающийся вклад в теорию динамических систем), Владимир Минкин из Ростова-на-Дону (за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии) и Валерий Тишков из Москвы (за выдающийся вклад в изучение истории и этнологии народов России).Лауреаты получили по 1 млн рублей, а также символы награды - серебряную медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.Первая Демидовская премия была вручена в Санкт-Петербурге еще в 1832 году. В современной России вручение награды возродили в 1993 году. С тех пор премию получили 88 российских ученых.Президентом Научного Демидовского фонда является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Премия формируется за счет средств областного бюджета и добровольных пожертвований членов попечительского совета.