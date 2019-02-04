В Екатеринбурге уволили директора цирка Анатолия Марчевского

09:16 | 7.02.2019

www.v-tagile.ru

Директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, ранее отстраненного от должности, уволили. По закону он должен был доработать до 10 февраля, но 1 февраля его досрочно уволили за нарушение трудовых обязанностей (цирку грозило закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью).



Анатолий Марчевский руководил Екатеринбургским цирком с 1994 года.



«Они мне приказ прислали, да и все. Но у меня хорошее настроение и я не хочу себе его портить. Жизнь прекрасна и удивительна. Я продолжаю улыбаться. Я доволен, я счастлив, я на свободе», - цитирует Марчевского «КП-Урал».



Сейчас обязанности руководителя Екатеринбургского цирка временно исполняет Александр Авраменко.