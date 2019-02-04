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09:16 | 7.02.2019
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В Екатеринбурге уволили директора цирка Анатолия Марчевского
Анатолий Марчевский руководил Екатеринбургским цирком с 1994 года.
«Они мне приказ прислали, да и все. Но у меня хорошее настроение и я не хочу себе его портить. Жизнь прекрасна и удивительна. Я продолжаю улыбаться. Я доволен, я счастлив, я на свободе», - цитирует Марчевского «КП-Урал».
Сейчас обязанности руководителя Екатеринбургского цирка временно исполняет Александр Авраменко.
© «Вечерние Ведомости»
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