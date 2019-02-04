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00:23 | 7.02.2019

«Не вам решать!» Свердловский «жириновец» ответил депутату Елене «сытые дети» Дерягиной

Высказывание депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной о необходимости рассмотреть вопрос об отмене бесплатного питания для всех учащихся 1-4 классов средних школ уральской столицы вызвало негодование общественности – начиная от родителей и заканчивая коллегами народной избранницы.

Депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Коркин выразил мнение, что Елена Дерягина вышла за рамки своих полномочий, предлагая лишить школьников бесплатных обедов.

«У нас граждан разных категорий регулярно лишают компенсаций, но лишать бесплатных обедов ребятишек, это, простите, уже какое-то людоедство. Елена Евгеньевна, по вашему мнению в чем тогда заключаются социальные функции государства? Или оно нам ничего не должно? Средства на питание школьников выделяются из бюджета Свердловской области, и давайте мы в Заксобрании сами определимся, выделять на эти цели средства или нет. Не вам решать! Мы, наоборот, должны следить, что б все дети получали качественное и полезное питание, и при необходимости изыскивать на это средства, даже если придется сэкономить в другом месте. И не важно, из какой семьи ребёнок – что за разделение детей!?», – возмутился Александр Коркин

© «Вечерние Ведомости»

 


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