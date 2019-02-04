В Екатеринбурге открыли первый фитнес-зал для паралимпийцев

21:48 | 6.02.2019

Фото: alev.biz

В екатеринбургском ДИВСе открылся первый в городе фитнес-зал для спортсменов-инвалидов. От спортивного зала он всего в ста метрах, к тому же в нём установлены специальные тренажёры для людей с физическими ограничениями. В таком заде можно прокачать все группы мышц, которые нужны как в силовой, так и в тактической подготовке.



Как рассказал министр физической культуры и спорта в Свердловской области Леонид Рапопорт, это первый, можно сказать, муниципальный фитнес-объект в уральской столице.



«Это первый центр, который мы сделали в рамках госучреждения. Мы создадим такие условия, что это будет уникальный центр с соответствующими методиками и, что тоже важно, средствами восстановления».



Фитнес-центр появился именно во Дворце игровых видов спорта, чтобы задействовать его пустые площади. Ранее такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Тренажерный зал площадью 955 квадратных метров предназначен, в первую очередь, для спортсменов центра паралимпийской и сурдлимпийской сборных Свердловской области. Также в нём можно заниматься аэробикой и борьбой. Пока что самые частые гости паралимпийского фитнес-зала – команда по волейболу сидя.