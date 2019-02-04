Уже в конце этого года Екатеринбург и Симферополь свяжет прямой поезд

21:19 | 6.02.2019

Фото: youtube.com

Уже в декабре 2019 года екатеринбуржцы и жители области будут тратить меньше денег, чтобы добраться до Крыма. Прямой поезд до Симферополя запустят уже через 10 месяцев. Теперь пассажирам из Екатеринбурга не придётся совершать пересадку в Москве, чтобы добраться до крупнейшего в Крыму города.



Председатель комитета по санаторно-курортному делу и туризму Республики Крым Алексей Черняк не исключает, что возить уральцев на полуостров будут двухэтажные вагоны. Главными "крымскими магнитами" являются, кстати, не только море, прекрасный климат и оздоровительные санатории, но и множество памятников древнегреческой архитектуры.



Отметим, что Екатеринбург входит в пятёрку городов, которые чаще всего посещают российские и иностранные туристы.