Мэрия Екатеринбурга пошла на встречу горожанам. «Не зря обивали пороги кабинетов»

18:45 | 6.02.2019

Администрация Екатеринбурга рассматривает возможность проведения конкурса на маршрут 024, который был отменен с 1 января этого года. Как сообщает пресс-служба мэрии, по окончании новогодних каникул стали поступать обращения граждан с просьбой вернуть этот маршрут.



По данному вопросу глава Екатеринбурга Александр Высокинский проводил встречи с депутатами и представителями общественности, на которых обсуждалась проблема отмены популярного маршрута. По итогам переговоров градоначальник дал поручение подчиненным проработать вариант проведения конкурса на маршрут, который бы вновь связал микрорайоны Сортировочный и Вторчермет через центр города.



В администрации уральской столицы отмечают, что процесс в соответствии с действующим законодательством, проведение конкурсных процедур может занять срок до 3 месяцев. На сегодняшний день по решению мэрии маршрут 024 компенсируют автобусы 57А (в южной части города) и 012 (в северной части).



«Похоже, что чиновники все же прислушались к мнению тысяч горожан, и спустя месяц пришли к осознанию того, что 024 маршрут был востребован среди пассажиров, и альтернативы ему нет. Этого удалось добиться благодаря совместным усилиям депутатов разных уровней – кроме Заксобрания, данную тему активно прорабатывали депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских. Ну и конечно, сыграло свою роль мнение населения, которое не осталось в стороне, люди собирали подписи, обивали пороги кабинетов в администрации и в итоге добились своего», – говорит депутат Заксобрания Свердловской области Александр Коркин.