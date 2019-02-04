В Екатеринбурге введены дополнительные защитные меры против кори

17:14 | 6.02.2019

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Екатеринбургская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводит с сегодняшнего дня, 6 февраля, дополнительные защитные меры против распространения кори, об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.



В соответствии с постановлением администрации, в муниципальные образовательные учреждения и учреждения здравоохранения ограничивается доступ для лиц, не привитых от кори: сотрудников, студентов, обсуживающего персонала. Такие же меры вводятся во всех муниципальных организациях и предприятиях. Руководству организаций иных форм собственности рекомендуется проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.



Отметим, что, по данным на 6 февраля, в Екатеринбурге зарегистрировано 23 случая заболевания корью. При этом только с начала февраля установлено восемь таких случаев. Большая часть заболевших – дети от 9 до 16 лет.



Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори.



Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.



Всех жителей, не привитых от кори либо прошедших вакцинацию не до конца (поставивших только одну вакцину вместо двух), призывают сделать прививки. Привиться можно бесплатно во всех территориальных поликлиниках города. Это касается как жителей уральской столицы, так и тех, кто временно проживает здесь, не имеет медицинского полиса и российского гражданства.