В Свердловской области женщину, смертельно ранившую мать кухонным ножом, осудили на шесть с половиной лет

16:47 | 6.02.2019

topre.ru

На шесть с половиной лет в колонии общего режима осуждена 41-летняя жительница города Волчанска Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



26 мая 2018 года пьяная женщина, на фоне конфликта с матерью, ударила ее кухонным ножом в область живота. Скорую вызвали только на следующий день, когда пенсионерке стало значительно хуже. Однако женщина скончалась еще до приезда медиков. Ее дочь признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.