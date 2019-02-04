Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста дисквалифицирован на один матч за удар соперника в Екатеринбурге

16:21 | 6.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал форварда екатеринбургского «Автомобилиста» на один матч за удар соперника клюшкой между ног во время матча с «Металлургом» 4 февраля.



Нападающий в третьем периоде получил от судей «5+20», однако КХЛ увеличил наказание. Стефан Да Коста по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицирован на один матч и обязан выплатить денежный штраф.



Напомним, «Автомобилист» проиграл «Металлургу» со счётом 2:3. Следующий матч команда проведёт 11 февраля с «Торпедо» в Екатеринбурге в 19:00.