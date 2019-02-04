В Невьянске осудили водителя, по вине которого погиб велосипедист

15:57 | 6.02.2019

report.az

В Невьянске к двум годам в колонии-поселении приговорен 24-летний Артем Белоусов. Его признали виновным в гибели велосипедиста, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ДТП, виновником которого стал молодой человек, произошло утром 25 августа 2018 года. Автомобиль «ВАЗ 21093» на улице Шевченко сбил велосипедиста, выехав на полосу встречного движения. При этом водитель был пьян и превысил скорость (70 км/ч вместо 60 км/ч, разрешенных в городе).



Погибшему было 66 лет. Его братьям осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.