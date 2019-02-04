Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно

13:59 | 6.02.2019

medialeaks.ru

Свердловские наркологи напоминают жителям, что в холодную погоду согреваться алкоголем – опасно. Он может лишь на короткое время дать согревающий эффект. Кроме того, при опьянении человек неадекватно воспринимает степень замерзания.



«К сожалению, бытует миф о том, что алкоголь на морозе поможет согреться, но это далеко не так. Алкоголь не способен согреть в холод, а наоборот приводит к нарушению процессов теплообмена в организме. В такую погоду лучше придерживаться простых советов: одеваться как можно теплее и при необходимости согреваться горячим чаем или кофе», - посоветовал главный врач «Областной наркологической больницы» Антон Поддубный.



Отметим, что около 80% случаев обморожения приходится на людей, употреблявших алкоголь.