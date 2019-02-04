В Ачитском ГО муниципальное предприятие уличили в загрязнении водного объекта

13:46 | 6.02.2019

ptzgovorit.ru

В Ачитском городском округе по требованию прокуратуры суд обязал ресурсоснабжающую организацию - МУП ЖКХ - обеспечить нормативную степень очистки сточных вод.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие допускало сброс сточных вод в водный объект - ручей Лог – с превышением загрязняющего вещества «фосфаты» в 6,8 раз, аммиака и аммония - в 16,6 раз.



В итоге МУП и его директора привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Нарушения должны быть устранены до 1 июля 2020 года.