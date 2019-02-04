Организатор массовых беспорядков в Цыганском поселке обжаловал приговор

13:19 | 6.02.2019

На фото: Дмитрий Пестриков, источник: andreychernuhin.livejournal.com

Адвокат организатора бойни в цыганском поселке в Екатеринбурге Дмитрия Пестрикова подал апелляционную жалобу.



Напомним, 21 января суд приговорил Пестрикова к восьми с половиной годам строгого режима. Еще 18 участников беспорядков получили сроки от 1,5 лет условно до 10 лет строгого режима. Все фигуранты признаны виновными по 212 УК РФ («Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках»). Кроме Пестрикова, приговор обжаловали еще четыре человека.



Напомним, что разборки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября 2016 года между Дмитрием Пестриковым, его двоюродным братом Русланом Оглы и еще 23 лицами, занимающимися боевыми единоборствами, с одной стороны и Олегом Шишовым со своими знакомыми братьями Дутовыми с другой стороны. Обе стороны были вооружены, в результате от огнестрельных ран погибло двое человек.