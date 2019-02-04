Депутат из Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

12:45 | 6.02.2019

ekburg.ru

В Екатеринбурге следует отменить бесплатное питание для детей 1-4 классов, считает депутат городской думы Елена Дерягина, такое предложение она сделала в ходе заседания комиссии по развитию образования, науки и физической культуры и молодежной политике.



«Мы говорим постоянно о субсидии на школьное питание, у нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. На это выделяется около миллиарда денег - это строительство целой школы, а в отходах потом мы видим много еды, которую дети выбрасывают. Пусть родители платят! Поэтому помощь нужно оказывать только адресно», - цитирует Дерягину Накануне.RU.



По мнению депутата, субсидировать стоит только питание детей-инвалидов и детей из многодетных семей.