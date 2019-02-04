В Новоуральске пенсионер пытался застрелить соседа из самодельного револьвера

В Новоуральске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 38-летнего мужчины. Фигурантом является 72-летний пенсионер.По версии следствия, 29 января этого года у мужчины возник бытовой конфликт с соседом, на фоне которого пенсионер выстрелил в оппонента из револьвера, но не попал. Полиция изъяла у подозреваемого револьвер системы «Наган», а также более 20 патронов. Оружие, по предварительной оценке, было переделано из сигнального револьвера.«По уголовному делу назначены судебные баллистические экспертизы по изъятому оружию и боеприпасам. Устанавливается, где, когда и для какой цели пожилой мужчина приобрел револьвер и патроны к нему, а также то обстоятельство, кем они были изготовлены», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.