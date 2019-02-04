В Екатеринбурге в результате ночной стрельбы в жилом доме ранено два полицейских

Фото: E1.RU

В результате инцидента со стрельбой на Сортировке в Екатеринбурге ранено два сотрудника полиции – бойца патрульно-постовой службы. Ранее СМИ сообщали только об одном пострадавшем силовике.Ночью в дежурную часть отдела полиции №10 позвонили жильцы дома №8 по улице Надеждинской, который пожаловались на шум в одной из квартир на 10 этаже. По указанному адресу приехал экипаж ППСП, полицейские поднялись наверх. В квартире было застолье, из неё вышел молодой человек с ножом в руке, в связи с чем один из полицейских достал табельное оружие, которое и попытался отобрать буйный гражданин.В результате борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате которого полицейский получил ранение (он госпитализирован в 23-ю горбольницу), пуля рикошетом задела его коллегу – в связи с тем, что ранение легкое, он проходит лечение в домашних условиях.Молодой человек в настоящее время задержан, сегодня, 6 февраля, материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что на место происшествия выезжали заместители начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, а также начальник городского УМВД Сергей Кулагин.