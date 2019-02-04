Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка

11:59 | 6.02.2019

tagilcity.ru

Прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда в пользу родителей 12-летнего мальчика, получившего тяжелую травму из-за падения ветки.



Инцидент произошел 11 июня 2017 года на улице Щорса в Нижнем Тагиле. Ребенок ехал по обочине на велосипеде, когда ему на голову упала ветка тополя. Мальчик получил травму головы и неделю пролежал в коме. Вред здоровью квалифицирован как тяжкий.



В ходе проверки прокуратура установила, что вина лежит на администрации города.



«В ходе проверки установлено, что администрацией г. Нижний Тагил не были приняты достаточные меры по своевременному обследованию и кронированию тополей по ул. Щорса, что повлекло за собой получение травмы малолетним ребенком», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В итоге суд принял решение взыскать с администрации в пользу родителей мальчика 600 тысяч рублей.