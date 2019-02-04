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11:37 | 6.02.2019

пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря

Кольцовские таможенники задержали гражданина Китая, который пытался вывезти 11 янтарных камней общим весом 60 грамм.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, янтарь обнаружили при досмотре багажа пассажира рейса Екатеринбург-Харбин. Мужчина пояснил, что везет камни в подарок жене. Янтарь отправили на экспертизу.

«В зависимости от заключения экспертизы мы примем дальнейшее решение о привлечении пассажира к ответственности», - сказал начальник таможенного поста Аэропорт «Кольцово» Дмитрий Шишкин.

Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря

© «Вечерние Ведомости»

 


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