Свердловская область получит деньги на капитальный ремонт Новоуральского театра кукол

10:46 | 6.02.2019

Новоуральский театр кукол, фото: domaktera.ru

В 2019 году Свердловская область получит из федерального бюджета средства на капитальный ремонт Новоуральского театра кукол. Финансирование будет предоставлено в рамках национального проекта «Культура».



Отметим, что к 2024 году в России планируют отремонтировать и реконструировать 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.



Нацпроект «Культура» на 2019-2024 годы разработан в соответствии с майским указом президента. На его реализацию планируется направить более 100 млрд рублей. Проект разделен на три части: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», передает ТАСС.