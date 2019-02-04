Новости дня
10:14 | 6.02.2019
relrus.ru
100 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Как отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, 14 тысяч из указанных 100 тысяч человек являются алиментщиками. Их совокупный долг – 2,7 млрд рублей.
Узнать о наличии задолженности можно на сайте.
© «Вечерние Ведомости»
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