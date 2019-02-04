В Екатеринбурге риелтора отправили в колонию за мошенничество с квартирой

09:49 | 6.02.2019

spbdnevnik.ru

В Екатеринбурге к трем годам в колонии общего режима приговорена риелтор Татьяна Шубина, обманным путем завладевшая квартирой мужчины.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина занималась продажей квартиры клиентки и узнала, что та проживает с мужчиной – собственником другой квартиры. Пользуясь тем, что мужчина имеет заболевания органов слуха и зрения, риелтор обманным путем заставила пострадавшего подписать договор купли-продажи жилья и расписку о получении 2 млн рублей.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.