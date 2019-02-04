«Уралочка-НТМК» уступила казанскому «Динамо» со счетом 0:3

09:31 | 6.02.2019

www.uralochka-vc.com

Накануне, 5 февраля, в матче четвертого группового этапа женской Лиги чемпионов волейбольный клуб «Динамо-Казань» обыграл «Уралочку-НТМК». Игра закончилась счетом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).



Сейчас «Уралочка-НТМК» с пятью баллами занимает третью строчку в группе B, уступая турецкой команде «Экзачибаши» и казанскому «Динамо». 20 февраля волейболистки «Уралочки» встретятся с турецкой командой.