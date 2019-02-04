Ночью на улице Умельцев сгорел Renault Megane

09:12 | 6.02.2019

Инцидент Екатеринбург / Вконтакте

Минувшей ночью на улице Умельцев в Екатеринбурге загорелся автомобиль Renault Megane. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 00:32. В тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава.



«На площади 6 кв.м сгорел автомобиль Renault Megane . Пожар потушен в течении двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.