В Свердловской области начала работать горячая линия по мерам профилактики болезней

21:36 | 5.02.2019

Фото: tver.glavny.tv

В городах Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ, об этом сообщил Роспотребнадзор.



Эпидемиологи Управления Роспотрбнадзора будут отвечать на вопросы о том, когда следует обращаться за медицинской помощью, разъяснят правила ношения маски и дадут рекомендации, как уберечься от болезней в эпидсезон.



Отметим, уральцы смогут проконсультироваться со специалистами до 18 февраля 2019 года.