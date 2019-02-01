Новости дня
19:01 | 5.02.2019
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге водителя арестовали за управление автобусом без прав
Мужчину задержали 30 января, когда он перевозил пассажиров по «014» маршруту. Как отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, его лишили прав ещё в 2018 году на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако мужчина не сдал водительское удостоверение, не заплатил штраф и уехал из страны. Спустя некоторое время иностранец вернулся в Екатеринбург с поддельными документами и снова стал работать водителем автобуса.
После задержания в мужчина сознался в содеянном и объяснил свой поступок тяжелыми жизненными обстоятельствами. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту замены документов и законности пересечения границы РФ.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:36 | 5.02.2019
В Свердловской области начала работать горячая линия по мерам профилактики болезней
20:29 | 5.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали дом, в котором живет генконсул США
19:32 | 5.02.2019
В Екатеринбурге на Московской машина такси влетела под грузовик
19:10 | 5.02.2019
Пермяков приглашают на лекцию о раке
19:01 | 5.02.2019
В Екатеринбурге водителя арестовали за управление автобусом без прав
18:52 | 5.02.2019
Пермские землепользователи могут улучшить работу «Личного кабинета»
18:25 | 5.02.2019
Актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов вошли в состав жюри кинофестиваля «ЛАМПА»
18:17 | 5.02.2019
Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира
18:01 | 5.02.2019
Уральца, избившего и похитившего женщину, приговорили к восьми годам
17:39 | 5.02.2019
В администрации Екатеринбурга назначен глава Комитета промышленной политики и развития предпринимательства
17:30 | 5.02.2019
В Шумихе водоснабжение не прошло проверку морозами. Горожанам дают воду два раза в сутки
17:16 | 5.02.2019
В Нижнем Тагиле устанавливают причину смерти школьницы
16:44 | 5.02.2019
Свердловской прокуратуре исполняется 85 лет
16:13 | 5.02.2019
Из-за морозов в Курганской области развернули мобильные пункты МЧС
16:09 | 5.02.2019
Жители Новосинеглазово получат обновленный ДК
15:59 | 5.02.2019
Высокинский призвал администрацию к прозрачности работы по общественно значимым проектам
15:55 | 5.02.2019
Более 200 учителей Пермского края пройдут курсы повышения квалификации с помощью дистанционных технологий
15:21 | 5.02.2019
В Екатеринбурге задержан веловор. Полиция ищет пострадавших
15:00 | 5.02.2019
На разработку проекта реконструкции памятника архитектуры в центре Невьянска выделят 10 млн рублей
14:36 | 5.02.2019
В уральской столице ликвидировано 15 опасных горок
14:04 | 5.02.2019
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
13:30 | 5.02.2019
В учреждения Прикамья вновь пришли сообщения о минировании
13:25 | 5.02.2019
Екатеринбургский полицейский стал объектом угроз со стороны бизнесменов. Силовики проводят проверку