В Екатеринбурге водителя арестовали за управление автобусом без прав

19:01 | 5.02.2019

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В уральской столице арестован гражданин одной из республик ближнего зарубежья за езду без прав, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Железнодорожный суд назначил мужчине 12 суток административного ареста.



Мужчину задержали 30 января, когда он перевозил пассажиров по «014» маршруту. Как отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, его лишили прав ещё в 2018 году на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако мужчина не сдал водительское удостоверение, не заплатил штраф и уехал из страны. Спустя некоторое время иностранец вернулся в Екатеринбург с поддельными документами и снова стал работать водителем автобуса.



После задержания в мужчина сознался в содеянном и объяснил свой поступок тяжелыми жизненными обстоятельствами. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту замены документов и законности пересечения границы РФ.