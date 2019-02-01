В администрации Екатеринбурга назначен глава Комитета промышленной политики и развития предпринимательства

17:39 | 5.02.2019

Председателем Комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга назначен Александр Воронин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Высокинский.



Александр Воронин окончил УГТУ-УПИ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и магистратуру УрАГС на направлению «Менеджмент». До назначения в мэрию он работал начальником управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю на ОАО «НПК Уралвагонзавод».