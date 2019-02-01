Свердловской прокуратуре исполняется 85 лет

16:44 | 5.02.2019

Сегодня, 5 февраля, прокуратура Свердловской области отмечает свой 85-летний юбилей. Напомним, что она существует с 1934 года, когда Уральскую область разделили на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую. Свердловская прокуратура образована 5 февраля приказом наркома юстиции РСФСР.



Сейчас областная прокуратура состоит из аппарата и 67 территориальных и специализированных прокуратур. Здесь работают 1,2 тысячи сотрудников.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2018 году прокуратура выявила более 74 тысяч нарушений. В целях их устранения внесено почти 45 тысяч актов прокурорского реагирования. По материалам проверок возбуждено 350 уголовных дел.



«Особая благодарность - ветеранам и пенсионерам органов прокуратуры, которые в сложные годы безупречно служили на благо нашей страны и области, и сейчас свои знания и богатый опыт передают действующим работникам надзорного ведомства», - отмечают в пресс-службе.