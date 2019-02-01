Высокинский призвал администрацию к прозрачности работы по общественно значимым проектам

15:59 | 5.02.2019

oblgazeta.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел расширенное совещание с руководителями структурных подразделений, в ходе которого призвал коллег к максимальной открытости и прозрачности работы по общественно значимым проектам. Так, мэр предложил провести обсуждения по концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.



«Необходимо в регулярном режиме организовать мероприятие по широкому обсуждению городских вопросов, для начала встретимся с активными гражданами по концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского», - сказал Высокинский.



Напомним, что в конце прошлого года Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию ЦПКиО. Главным принципом работы станет всесезонность: в парке горожанам и гостям города должно быть интересно в любое время года, также парк планируют поделить на тематические зоны: зону отдыха, искусства, детства, аттракционов, событий и зеленую зону.



Также глава уральской столицы нацелил чиновников на активное общение с журналистами.